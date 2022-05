Bundesliga - Leverkusen bat Francfort et profite du revers de Leipzig pour s'approcher de la C1

(Belga) Le Bayer Leverkusen et Leipzig, deux concurrents au top 4 en Bundesliga, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions, ont connu des fortunes diverses lundi soir lors de la 32e journée du championnat allemand.

Le Bayer, grâce à des buts de Paulinho (18e) et Schick (51e), s'est imposé 2-0 contre l'Eintracht Francfort, pour qui ce duel est coincé entre ses deux matches des demi-finales de l'Europa League contre West Ham. Simultanément, Leipzig, engagé dans l'autre demi de l'Europa League face aux Rangers, a été battu 3-1 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach. Christopher Nkunku a égalisé à la 36e après l'ouverture du score de Breel Embolo (17e) mais un doublé d'Hofmann (45e+2, 77e) a offert la victoire aux Poulains. Au classement, Leverkusen est 3e avec 58 points, derrière le Bayern Munich (75 pts), champion, et Dortmund (63). Leipzig est 5e (54), juste derrière Fribourg (55). Mönchengladbach est 10e (41) et Francfort 11e (40).