Bundesliga - Record de "clean sheets" pour Manuel Neuer, inamovible dernier rempart du Bayern Munich

Manuel Neuer, gardien de but du Bayern, a battu dimanche un nouveau record de la Bundesliga, en terminant son 197e match de Bundesliga sans encaisser de but.

L'Allemand, désigné "meilleur gardien FIFA 2020" devance ainsi son compatriote Oliver Kahn, qui avait réussi à garder sa cage inviolée 196 fois dans sa carrière avec Karlsruhe puis le Bayern Munich. Mais Neuer, 34 ans, n'a eu besoin que de 423 matches pour battre ce record, alors que Kahn avait disputé 557 rencontres avant d'établir le sien. Kahn et Neuer sont aujourd'hui proches, puisque l'ancien gardien de 51 ans est un des dirigeants du Bayern, successeur désigné de Karl-Heinz Rummenigge comme président du conseil d'administration du club. International allemand et vainqueur de la Coupe du monde 2014, Neuer a débuté sa carrière à Schalke 04. Après cinq saisons à Gelsenkirchen (2006-2011), il est passé dans les rangs du Rekordmeister. Il a tout gagné avec le club bavarois, remportant huit championnats, deux Ligue des Champions, cinq Coupes d'Allemagne, une Coupe du monde des clubs, deux Supercoupes d'Europe et cinq Supercoupes d'Allemagne.