Bundesliga - Remis du coronavirus, Mats Hummels de retour avec Dortmund

Mats Hummels, guéri du Covid-19, a été déclaré apte à rejouer avec le Borussia Dortmund mardi et pourrait faire son retour sur un terrain lors du match en retard de Bundesliga, face à Mayence, mercredi.

Marco Rose, l'entraîneur de Dortmund, espère que son défenseur sera présent pour la rencontre qui avait été reportée au début du mois en raison d'un foyer de coronavirus dans l'équipe de Mayence. "Il a passé et réussi tous les tests médicaux. Nous verrons s'il peut jouer", a déclaré Rose en conférence de presse. Une victoire à l'extérieur de Dortmund, actuel deuxième du championnat, lui permettrait de réduire à quatre petits points son retard sur le Bayern Munich au classement. Les deux clubs devront encore s'affronter à Munich le 23 avril. Mais le Borussia est toujours privé du défenseur portugais Raphael Guerreiro, testé positif la semaine dernière au coronavirus et de son capitaine, Marco Reus, également sur la touche en raison d'une maladie que Rose s'est refusé à divulguer. Thomas Meunier est lui aussi toujours absent après une déchirure à la cuisse et ne devrait pas faire son retour avant la fin du mois d'avril. Le Norvégien Erling Haaland et l'Américain Giovanni Reyna sont revenus de blessure le week-end dernier, mais Rose a laissé entendre qu'aucun des deux ne débuterait le match à Mayence.