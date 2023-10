Burnley coule face à Chelsea, Everton et Fulham victorieux

Burnley n'a pas surfé sur la vague de son succès face à Luton et s'est incliné face à Chelsea (1-4) dans le cadre de la 8e journée de Premier League samedi. Avec ce résultat, les Clarets restent dans la zone rouge à la 18e place.

Hannes Delcroix et Mike Trésor étaient titulaires dans les rangs de Burnley. Al Dakhil a été remplacé au retour des vestiaires alors que Trésor est sorti après une heure de jeu.

La rencontre avait pourtant très bien commencé pour les hommes de Vincent Kompany avec un but d'Odobert dès le quart d'heure de jeu (15e). Cependant, un autobut d'Al Dakhil est venu remettre les deux équipes à égalité avant la mi-temps (42e). Après la pause, Palmer (49e), Sterling (65e) et Jackson (75e) ont lancé les Blues vers la victoire.

Everton a déroulé lors de la réception de Bournemouth (3-0) et signe sa deuxième victoire de la saison. Les Toffees ont pu compter sur des buts de Garner (8e), Harrison (37e) et Doucouré (60e). Amadou Onana a disputé l'intégralité de la rencontre. Everton s'éloigne provisoirement de la zone rouge et passe 15e.

Enfin, Fulham, avec Timothy Castagne, est venu à bout de Sheffield United (3-1). Chacune des deux équipes a concédé un autobut dans la rencontre. Les Cottagers remontent provisoirement à la 12e place au classement.