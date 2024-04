Burnley écrase Sheffield et peut encore rêver du maintien, Luton giflé par Brentford

Les joueurs de Vincent Kompany se sont détachés en première période avec deux buts en 120 secondes venus des pieds de l'ancien Anderlechtois Jacob Bruun Larsen (38e, 0-1) et Lorenz Assignon (40e, 0-2). Gustavo Hamer a redonné espoir à Sheffield (52e, 1-2) mais l'ancien joueur de Westerlo Lyle Foster (58e, 1-3) et Johann Gudmundsson (71e, 1-4) ont scellé victoire des Clarets où Mike Trésor et Manuel Benson sont restés sur le banc.

Burnley signe sa cinquième victoire de la saison et reste 19e avec 23 points, trois de moins que Nottingham, 17e et premier non-relégable, qui se rend à Everton (16e, 27 pts) dimanche. Luton, pour sa part, est toujours 18e suite à la claque reçue par Brentford (1-5). Yoane Wissa a mis les visiteurs sur du velours en première période avec un doublé (24e, 45e+1).