Burnley éliminé de justesse de la FC Cup par Tottenham, Fulham et Castagne filent en 16e

Hannes Delcroix était titulaire dans l'axe de la défense de Burnley et a disputé l'intégralité du match. Ameen Al Dakhil et Mike Trésor ont débuté sur le banc mais sont tous deux entrés sur le terrain après 68 minutes de jeu.

Dans le même temps, Fulham a pris le dessus sur l'équipe plus modeste de Rotherham, lanterne rouge de la Championship, et s'est qualifié pour les 16e de finale à Craven Cottage. Timothy Castagne était aligné en tant que latéral gauche et a été remplacé par Antonee Robinson (82e). Le Jamaïcain Bobby De Cordova-Reid a inscrit l'unique but du match (24e).

Un troisième 32e de finale avait lieu au même moment, mais Brentford et Wolverhampton se sont quittés sur un score nul (1-1), obligeant les deux équipes au 'replay' : quand 90 minutes ne suffisent pas pour départager deux adversaires en Coupe d'Angleterre, ils ne jouent pas de prolongation mais se rencontrent une nouvelle fois lors d'un match retour. Crystal Palace et Everton avaient également fait match nul jeudi soir (0-0).

Le tirage au sort des seizièmes de finale aura lieu lundi et les matchs sont programmés le week-end du 27-28 janvier.