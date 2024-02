Burnley et Kompany remontent deux buts contre Fulham, Luton gaspille contre Newcastle

David Datro Fofana a réalisé un doublé (71e et 90e+1) pour permettre à Burnley d'arracher le partage. Ameen Al-Dakhil et Mike Tresor sont restés sur le banc des 'Clarets'.

Luton, avec Thomas Kaminski dans le but et Albert Sambi Lokonga dans l'entrejeu, a partagé 4-4 à Newcastle au terme d'une rencontre rocambolesque.

En première période, Sean Longstaff (7e et 23e) a donné par deux fois l'avantage à Newcastle, mais Gabriel Osho (21e) et Ross Barkley (40e) ont permis à Luton d'égaliser. En seconde période, les visiteurs ont pris un double avantage via Carlton Morris (59e, sur penalty) et Elijah Adebayo (62e). Kieran Trippier (67e) et Harvey Barnes (73e) ont remis les deux équipes à égalité.

Newcastle (33 points) occupe la neuvième position. Fulham (26 points) pointe au 12e rang. Luton (20 points) est 16e avec un point d'avance sur le premier relégable, Everton, mais autant de points que Nottingham Forest, premier sauvé. Burnley, qui n'a plus gagné depuis le 23 décembre, est 19e avec 13 unités.