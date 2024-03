Burnley remporte sa première victoire en 2024, match nul entre Nottingham et Luton

Après une série de dix matchs sans victoires en championnat (trois nuls et sept défaites), Burnley et son entraîneur Vincent Kompany ont renoué avec le succès samedi en déplacement sur la pelouse de Brentford (1-2) lors de la 29e journée de Premier League.

Les Clarets ont bénéficié d'une supériorité numérique pendant plus de 80 minutes après l'expulsion précoce de Sergio Reguilon côté Brentford (9e). Faisant faute dans sa surface, le défenseur espagnol a offert un pénalty aux hommes de Kompany et l'ancien Anderlechtois Jacob Bruun Larsen s'est chargé de le convertir (10e). David Datro Fofana a creusé l'écart en seconde période (62e) mais Brentford est revenu dans le match grâce à Kristoffer Ajer (83e) et a poussé pour égaliser, en vain.

Thomas Kaminski a joué dans les buts de Luton et son compatriote Matz Sels était dans ceux de Nottingham, écopant d'un carton jaune en fin de partie (90e). Divock Origi était également titulaire pour Forest et a été remplacé en seconde période (75e).

Chris Wood (34e) a permis à Nottingham de prendre un avantage seulement perdu à l'avant-dernière minute du temps réglementaire et un but de Luke Berry pour Luton (89e).

Au classement, Brentford est 15e avec 26 points et Nottingham reste 17e et premier non relégable avec 25 points. Une place en dessous, Luton compte trois points de moins mais cinq de plus que Burnley, 19e.