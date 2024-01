Burnley se fait rejoindre par Luton en fin de match, Strasbourg partage à Marseille

Plusieurs Belges disputaient ce choc pour le maintien. Du côté de Burnley, Ameen Al-Dakhil a disputé toute la rencontre et Mike Trésor est monté à la 83e minute alors que Manuel Benson est resté sur le banc. En face, Thomas Kaminski défendait le but et Albert Sambi Lokonga a joué tout le match.

Avec 16 points, Luton reste 18e et premier relégable, mais revient à la hauteur d'Everton, 17e et premier sauvé. Burnley (12 points) suit en 19e position.