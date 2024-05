Burnley se rapproche encore de la relégation, Nottingham gagne et s'en éloigne

Les Magpies menaient déjà de trois buts à la pause après des buts signés Callum Wilson (19e), Sean Longstaff (35e) et Bruno Guimaraes (40e). En seconde période, Alexander Isak a manqué un pénalty (52e) mais a finalement marqué le quatrième but novocastrien trois minutes plus tard (55e). Dara O'Shea a sauvé l'honneur des Clarets en fin de partie (86e).

Nottingham a de son côté concédé l'ouverture du score sur le terrain de Sheffield, 20e et déjà assuré de la relégation (but de Ben Brereton Diaz sur pénalty, 20e). Un doublé de Callum Hudson-Odoi (27e, 65e) et un but de Ryan Yates (51e) ont permis à Matz Sels, titulaire dans les buts, et ses coéquipiers de s'imposer 3-1.