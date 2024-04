C3: arrivés à Lisbonne, les supporters de l'OM craignent d'être privés de stade

- Cafouillage administratif -

Sa soeur Corinne, arrivée mercredi au Portugal, raconte les messages qui s'échangent entre supporters et l'incertitude qui règne encore à moins de dix heures du match. "On n'a pas de nouvelles. On appelle ceux qui viennent, on a mis des messages, on leur dit d'être tranquilles et d'aller au rassemblement", a-t-elle dit à l'AFP.

"C'est compliqué. On prend des congés, on paie l'hôtel... La décision de Benfica on peut la comprendre, ils se disent que leurs supporters vont être interdits au retour, donc c'est normal. C'est plus la position de notre préfet qu'on ne comprend pas", a-t-elle ajouté.