C3: Bourigeaud et Rennes ont tout donné mais Milan était trop fort

En prenant tous les risques et avec un triplé de Benjamin Bourigeaud, Rennes a rêvé contre l'AC Milan (3-2), mais les expérimentés italiens, vainqueurs 3-0 à l'aller, n'ont jamais perdu le contrôle et se sont qualifiés, jeudi, pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

L'entraîneur Julien Stephan n'a pas hésité à adopter une tactique à très haut risque, alignant cinq joueurs offensifs et un seul récupérateur ce qui a obligé Warmed Omari et Arthur Theate à souvent défendre en un contre un.

Contrat rempli avec un triplé de Benjamin Bourigeaud, le dernier rescapé de la campagne de 2019 où les Rouge et Noir avaient atteint les huitièmes, avant de tomber les armes à la main contre Arsenal (3-1, 0-3).

Le milieu relayeur a fait rugir le stade sur une frappe croisée aux 18 mètres, la première cadrée pour les Bretons, qui a terminé dans le petit filet de Mike Maignan (1-0, 11e).

- Peu et beaucoup -

En seconde période, il a fait étalage de toute sa maîtrise en transformant deux pénalties, un pour une faute sur Martin Terrier (2-1, 54e) et un second pour une main milanaise sur une tête d'Arnaud Kalimuendo qui semblait prendre le chemin des filets (3-2, 67e).

Mais l'autre moitié du contrat, pour espérer avoir au moins droit à 30 minutes supplémentaires, aurait été de garder sa cage inviolée.

Et sur ce point, la défense rennaise a malheureusement failli.

Face à la deuxième meilleure attaque italienne, cela n'a, en soi, rien d'infamant, mais la manière dont les buts ont été concédés donnera des regrets.

Sur la première égalisation, Omari, sur la trajectoire du centre tendu de Theo Hernandez, a mystérieusement raté le ballon et Jovic, au second poteau, ne s'est pas fait prier pour le catapulter au fond de la tête (1-1, 22e).

Le second est encore plus regrettable, Omari ayant repris le ballon à Leao, avant que le Portugais ne le récupère à la faveur d'une mésentente entre le défenseur et Mandanda, pour marquer dans le but vide de près (2-2, 57e).

Au final, il aura manqué peu et beaucoup à ce Rennes-là pour faire vraiment vaciller l'ogre lombard, mais il est ressorti la tête haute d'une double confrontation très déséquilibré au départ.