C3: Leverkusen reste invincible et va en finale contre l'Atalanta Bergame

Partager:

Mené 2 à 0 complètement contre le cours du jeu par l'AS Rome, le Bayer Leverkusen a renversé la demie retour de la Ligue Europa pour arracher le match nul (2-2) jeudi soir à domicile, et se qualifier pour la finale. Le 22 mai prochain à Dublin, les hommes de Xabi Alonso, toujours invaincus cette saison toutes compétitions confondues, affronteront les Italiens de l'Atalanta Bergame, qui ont dominé l'Olympique de Marseille (3-0) dans l'autre demi-finale en Italie.

Trois jours plus tard, le Bayer Leverkusen disputera son 53e et dernier match de la saison, au stade olympique de Berlin en finale de la Coupe d'Allemagne, en apothéose d'une saison déjà exceptionnelle avec le premier titre de champion d'Allemagne du club assuré dès la 29e journée, et avec cette incroyable série. Le rêve d'un triplé historique est toujours possible, pour un club qui n'avait remporté qu'une Coupe d'Allemagne en 1993 et une Coupe de l'UEFA (ancêtre de la Ligue Europa) en 1988 avant cette saison. Jusqu'à présent, le Werkself (le "onze de l'usine", surnom de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) n'a pas perdu un seul de ses 49 matches de la saison (32 en championnat, 5 en Coupe et 12 en C3), avec 40 victoires et 9 matches nul.

Jeudi soir, dans sa BayArena pleine à craquer (30.210 spectateurs), Leverkusen s'est fait une énorme frayeur, en étant mené au score après une grosse heure de jeu sur deux penalties concédés par Jonathan Tah (40e) et Adam Hlozek (63e), tous deux transformé par Leandro Paredes. - Stanisic préserve l'invincibilité - Cette ouverture du score est venue contre le cours du jeu. Leverkusen s'est créé les plus franches occasions, entre six et sept, Exequiel Palacios frappant le poteau (39e), le gardien de la Roma Mile Svilar sauvant son équipe d'une magnifique double parade face à Jonas Hofmann et Adam Hlozek (39e), sur une action avec six joueurs de Leverkusen dans la surface romaine.