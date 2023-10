C3: L'OM lancé face à ses amis de l'AEK Athènes

Les jours qui ont précédé le match ont permis de raconter l'amitié ancienne et assez unique entre les supporters des deux clubs. Elle a de nouveau été célébrée jeudi par un exceptionnel tifo déployé par le Virage Sud, puis par une atmosphère superbe tout au long du match.

Dominateur et enfin efficace, l'OM a remporté sa première victoire de la saison en Ligue Europa en battant jeudi l'AEK Athènes (3-1), club ami, dans une ambiance magnifique.

Tout de suite entreprenant, l'OM a d'abord étalé les qualités et les défauts qui le caractérisent depuis l'arrivée de l'Italien. L'équipe du champion du monde 2006 regarde vers l'avant mais est souvent prise de panique à l'approche du but, à l'image d'Iliman Ndiaye.

Après quelques résultats frustrants - le nul 2-2 contre Brighton ou les défaites de justesse à Monaco (3-2) et Nice (1-0) - Gennaro Gattuso espérait une récompense pour les siens et ils l'ont eue.

Pour les Marseillais, la fête a été d'autant plus belle que les joueurs ont répondu sur le terrain, avec une nouvelle bonne prestation, cette fois couronnée par les trois points.

Les deux premières occasions du match ont en effet été offertes à l'attaquant sénégalais par des maladresses adverses, mais il a d'abord trop écrasé son tir (5e), avant d'être pris en flagrant délit de manque de spontanéité (20e).

Ndiaye a encore eu une troisième chance, cette fois bien sauvée par Cican Stankovic, le gardien adverse (23e), et on l'a aussi retrouvé sur l'ouverture du score cinq minutes plus tard.

Sur le côté droit, c'est en effet lui qui a lancé Jonathan Clauss, dont le centre a été repris victorieusement par Vitinha, titularisé à la place de Pierre-Emerick Aubameyang, pour un but validé au bout d'une vérification stressante à la VAR (1-0, 27e).