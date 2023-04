C3: Manchester United accroché par Séville, ballottage favorable pour la Juve

Les Mancuniens ont réalisé une entame parfaite en asphyxiant les Sévillans. Et c'est tout à fait logiquement que par deux fois en sept minutes, Sabitzer a puni une défense apathique (14e, 21e,).

Manchester United, qui menait deux buts à 0, a concédé le nul (2-2) à domicile contre le Séville FC, jeudi à Old Trafford en quarts de finale aller de Ligue Europa, également marqués par le succès de la Juve aux dépens du Sporting (1-0).

Mais les Espagnols, sextuples vainqueurs de la C3 (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020) ont réduit la marque sur un but contre son camp de l'infortuné Malacia, qui a trompé son gardien à six minutes de la fin du temps réglementaire.

L'équipe andalouse, résiliente, a ensuite arraché le match nul dans le temps additionnel grâce à un autre but contre son camp, inscrit par Harry Maguire (90e+2).

A Turin, la Juve, bien que dominatrice, a dû se contenter d'un court succès face au Sporting Portugal.