C3: Manchester United coule le Betis, Arsenal accroché par le Sporting

Manchester United a bien rebondi après sa déroute contre Liverpool (7-0) dimanche en s'imposant 4-1 à domicile face au Betis Séville, au contraire d'Arsenal, accroché à Lisbonne par le Sporting (2-2), jeudi en 8e de finale aller de la Ligue Europa.

Côté italien, l'AS Rome a pris une belle option sur son terrain en dominant la Real Sociedad 2-0, et la Juventus a eu plus de mal à Turin contre Fribourg (1-0).

Arsenal, leader de Premier League, a dû se contenter du match nul (2-2) sur la pelouse du Sporting Portugal, actuel 4e de son championnat.

Un but de l'international français William Saliba (1-0, 22e) a précédé celui de Gonçalo Inacio (1-1, 35e). Au retour des vestiaires, Paulinho a donné un avantage de courte durée au Sporting (2-1, 55e) puisque Hidemasa Morita a marqué un but contre son camp quelques minutes plus tard (2-2, 62e).