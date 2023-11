C3: Pour l'OM, l'Europe, toujours l'Europe

L'OM a souffert et a sans doute cru ne jamais y arriver, mais au bout d'un match épique, marqué par un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang, Marseille a battu l'Ajax Amsterdam 4-3 jeudi pour s'offrir l'assurance de poursuivre son parcours en Ligue Europa.

Au bout du temps additionnel, il a finalement fallu un penalty tombé du ciel et offert par le gardien adverse Diant Ramaj, auteur d'une faute absurde sur Ismaïla Sarr, pour permettre aux hommes de Gennaro Gattuso de s'imposer enfin, grâce à un penalty d'Aubameyang (4-3, 90+3).

Le Gabonais, qui n'a marqué qu'un seul but en Ligue 1 cette saison, reste à l'aise sur la scène européenne, où il a déjà trouvé l'ouverture à sept reprises. Sifflé à l'annonce des équipes, il a pris une belle revanche sur le terrain avec un triplé, deux buts sur penalty et un retourné sublime.

Mais cette victoire a été trop compliquée à se concrétiser pour être certain qu'elle guérira l'OM de tous ses maux. Les deux matches à venir au Vélodrome, contre Rennes dimanche et Lyon mercredi, restent ainsi des rendez-vous cruciaux pour une équipe toujours fragile et déjà presque larguée en championnat (12e).