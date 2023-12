C3: Rennes et Toulouse joueront les barrages

Rennes, battu par Villarreal (3-2) et Toulouse, vainqueur de Linz (2-1), ont vécu des fortunes diverses jeudi soir lors de la dernière journée de phase de groupes de Ligue Europa, et terminent tous deux deuxièmes de leur groupe.

Ce même Assignon aurait pu se muer en héros du soir. Le latéral de 23 ans avait déjà permis aux Bretons d'égaliser en première période, d'un superbe but, alors que Villarreal venait tout juste d'ouvrir la marque sur un pénalty de Gerard Moreno (37e).

Mais le but de Lorenz Assignon a finalement été refusé à cause d'une position de hors jeu.

Si Toulouse peut se satisfaire d'avoir assuré la deuxième place du groupe E derrière Liverpool, les Rennais étaient premiers de leur groupe F au coup d'envoi et réalisent une mauvaise opération, alors qu'ils pensaient avoir décroché un nul inespéré dans le temps additionnel.

Les hommes de Marcelino ont ensuite repris les devants sur un but de Ilias Akhomach (62). Rennes, qui a passé la rencontre à courir après le score, a une nouvelle fois égalisé grâce à Ludovic Blas (79).

Mais les Rennais ont été surpris une minute plus tard et Daniel Parejo a offert la victoire et la première place aux visiteurs.

- Toulouse se ressource en Europe -