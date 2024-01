"Ça va être très difficile" de faire mieux pour la Gambie de Tom Saintfiet

"On a perdu beaucoup de joueurs", a déclaré le technicien avant d'affronter un des grands favoris, le Sénégal, lundi à 15h00. "Certains de mes titulaires ont abandonné le foot, d'autres sont sans clubs depuis longtemps comme Yusupha Bobb et Sulayman Marreh. Ebrima Sohna et Mohamed Jallow Mbye ont arrêté le foot, Pa Modou Jagne joue en 5e division suisse..." énumère-t-il.

"Les attentes sont plus élevées et notre qualité est moindre, je suis honnête, et le groupe plus relevé, c'est le groupe de la mort (avec aussi le Cameroun et la Guinée, ndlr). "Ça va être très difficile."