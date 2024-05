Cagliari dit adieu à Claudio Ranieri

Claudio Ranieri était revenu en Sardaigne en décembre 2022, 31 ans après une première apparition dans un club sarde qu'il a entraîné entre 1988 et 1991, période au cours de laquelle il avait réussi à remonter de Série C en Serie A après deux promotions successives.

Après son départ de Cagliari, Ranieri avait entraîné Naples, la Fiorentina et Valence, puis Parme, la Juventus et la Roma, l'Inter Milan, Monaco et la Grèce.

Après son exploit avec la modeste équipe de Leicester en 2016, il est passé par Nantes, Fulham, à nouveau à la Roma, la Sampdoria et enfin Watford.