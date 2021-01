Capitaine et buteur, Tielemans se qualifie en FA Cup avec Leicester

(Belga) Leicester s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la FA Cup dimanche grâce à une victoire 1-3 face à Brentford. Youri Tielemans portait le brassard des Foxes pour la première fois et a marqué sur penalty.

C'était la première fois depuis son arrivée à Leicester en 2019 que Youri Tielemans portait le brassard de capitaine. Et le Diable Rouge a fait honneur à cette décision de Brendan Rodgers en convertissant un penalty qu'il avait lui-même obtenu (51e). Avant cela, c'est Brentford qui avait ouvert le score en première période grâce à un but de Mads Bech Sorensen (6e). Au début de la seconde mi-temps, Cenzig Under avait rapidement égalisé (46e) avant que Tielemans ne donne l'avantage aux siens. Timothy Castagne entrait au jeu à la 70e et James Maddison concluait le score dans la foulée (71e). Blessé pour encore quelques semaines, Dennis Praet était absent. Leicester défiera Brighton & Hove Albion et Leandro Trossard pour une place en quarts de finale. Dennis Odoi a lui participé à la fin de la rencontre de FA Cup entre Fulham et Burnley (0-3). Jay Rodriguez par deux fois (31e et 71e) et Kevin Long (81e) ont offert la qualification à Burnley, Odoi est entré à la 84e minute. En Bundesliga, le Bayern Munich a infligé à Schalke 04 et Benito Raman, qui a joué tout le match, leur 13e défaite de la saison (0-4). Des buts de Thomas Muller (33e et 88e), Robert Lewandowski (54e) et David Alaba (90e) ont permis au leader de renforcer son avance au classement après les défaites de ses poursuivants. Les Munichois comptent désormais 42 points contre 35 pour Leipzig, battu 3-2 à Mayence la veille. Le Bayern Leverkusen, battu 0-1 par Wolfsburg samedi, est troisième avec 32 unités. En bas de classement, Schalke 04 est toujours bon dernier avec seulement 7 points.