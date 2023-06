Cardiff devra régler à Nantes le solde du transfert

Cardiff "doit payer" un peu plus de 11 millions d'euros, correspondant aux deux dernières tranches du montant de 17 millions d'euros convenu entre les deux clubs, a décidé la chambre compétente au sein du Tribunal du football de la FIFA.

Dans le détail, le club gallois devra s'acquitter de 6 millions d'euros plus 5% d'intérêts à compter du 2 janvier 2020, 5 millions d'euros plus 5% d'intérêts à compter du 2 janvier 2021, et 25.000 dollars (22.920 euros) de frais de procédure, selon la décision obtenue par l'AFP.