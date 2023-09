Carles Martinez Novell ne regrette pas les occasions manquées par Toulouse: "Un bon point"

Pour son retour en Europe après 14 ans d'absence, Toulouse n'a pas démérité et a même eu les occasions pour prendre les trois points en fin de match. "Il y a quand même une petite déception de ne pas avoir pris les trois points. Je n'ai pas de regrets. Si nous voulons encore grandir en tant que club, nous devons être plus tueurs devant le but. Mais je suis certain que cela va venir."

L'ancien adjoint de Philippe Montanier (ex-Standard) a constaté de la nervosité chez ses joueurs en début de match. "C'est normal pour un premier match de Coupe d'Europe. Nous avons demandé aux joueurs de montrer de la personnalité et de demander le ballon. Nous savions que nous pouvions dominer avec la possession. En première mi-temps, l'Union aurait pu mener mais je pense que nous avons eu les plus belles occasions en deuxième mi-temps. Je suis quand même content car nous prenons un point dans un déplacement compliqué."