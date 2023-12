Carlo Ancelotti prolonge jusqu'en juin 2026 son contrat d'entraîneur du Real Madrid

Avec le Real, Ancelotti a remporté deux Ligues des Champions (2014 et 2022), un titre de champion d'Espagne (2022), deux Coupes du Roi (2014 et 2023), deux Supercoupes d'Europe (2014 et 2022), une Supercoupe d'Espagne (2022) et deux Coupes du monde des clubs (2014 et 2022).

L'annonce de la prolongation du bail d'Ancelotti à Madrid arrive de façon surprenante alors que celui qui a également dirigé l'AC Milan, le PSG ou le Bayern Munich, était annoncé avec insistance à la tête du Brésil, où il était censé prendre ses fonctions après la prochaine Copa América (20 juin-14 juillet).

Les dirigeants du Real ont choisi de lui renouveler leur confiance, alors que "Carletto" est lancé dans une opération de renouvellement de l'effectif du club 14 fois champion d'Europe, devant composer avec les départs des Ballons d'Or Cristiano Ronaldo et Karim Benzema au cours des dernières saisons.