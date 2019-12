Carlo Ancelotti rebondit à Everton

(Belga) Carlo Ancelotti est le nouvel entraîneur d'Everton, a officialisé samedi le club de Premier League. L'entraîneur italien, limogé de Naples le 10 décembre, succède à Marco Silva, licencié cinq jours plus tôt par les 'Toffees'. Ancelotti a signé un contrat jusqu'en 2024.

Ancelotti, 60 ans, a débuté comme entraîneur à la Reggiana en 1995. Il a ensuite dirigé Parme (1996-1998), la Juventus (1999-2001), l'AC Milan (2001-2009), Chelsea (2009-2011), le Paris Saint-Germain (2011-2013), le Real Madrid (2013-2015), le Bayern Munich (2016-2017) et donc Naples, où il était arrivé la saison passée. Il a été licencié juste après la victoire 4-0 contre Genk qui assurait aux 'Partenopei' la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions, faisant les frais de la mauvaise passe du club en championnat (7 matchs sans victoire au moment de son départ) et de la brouille ouverte entre les joueurs et le président, Aurelio De Laurentiis. Ancelotti a été champion dans quatre pays différents (avec l'AC Milan, Chelsea, le Real Madrid et le Bayern) et a remporté trois fois la Ligue des Champions, en 2003 et 2007 avec l'AC Milan et en 2014 avec le Real Madrid. Everton s'était séparé de Marco Silva, 42 ans, après 18 mois. Huitième la saison passée, le club basé à Liverpool a connu un début de saison très difficile, au point de se retrouver en position de relégable au moment du départ de Silva. L'Ecossais Duncan Ferguson, ancien joueur du club, a permis au club de se sortir de la zone rouge durant son intérim, avec une victoire contre Chelsea (3-1) et un partage sur la pelouse de Manchester United (1-1). Les 'Toffees' pointent aujourd'hui en 16e position, avec 18 points, 3 de plus que Southampton, premier relégable. (Belga)