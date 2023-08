Ceferin exclut la participation des équipes saoudiennes à la Ligue des Champions

Ceferin met ainsi fin aux rumeurs selon lesquelles le football saoudien aurait pu être intégré dans les compétitions européennes de clubs. "Seuls les clubs européens peuvent participer à la Ligue des champions, à l'Europa League et à la Conference League", a-t-il affirmé. Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions aura lieu jeudi soir à Monaco, avec l'Antwerp dans le pot 4.

Le patron de l'UEFA ne s'inquiète pas non plus de la montée en puissance du football saoudien. "Il y a quelques années, nous avons connu une approche similaire de la Chine, qui achetait de nombreux joueurs en fin de carrière en leur offrant beaucoup d'argent. Résultat : le football chinois ne s'est pas développé et ne s'est pas qualifié pour la Coupe du monde."