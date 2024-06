"Cela doit être meilleur pour aller plus loin dans le tournoi", prévient Southgate

"On n'a clairement pas fait le match espéré", a reconnu Southgate. "Actuellement, on ne fait pas un assez bon usage du ballon et on doit hausser notre niveau. On doit mieux presser nos adversaires que pendant ces deux matches. En ce moment, tout n'est pas aussi fluide qu'on le voudrait. Nous avons eu du mal à avoir le contrôle sur le match et cela a mené à un match stressant. Cela doit être meilleur si nous voulons aller plus loin dans le tournoi."

Après une victoire dans la douleur contre la Serbie pour leur premier match, les 'Three Lions' n'ont pas davantage rassuré face aux Danois. "Nous devons analyser les deux performances en profondeur et nous avons besoin de trouver des solutions à nos problèmes. C'est ce que nous allons faire lors des prochains jours. Nous voulons que le niveau soit meilleur."