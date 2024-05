"C'est de la pure gratitude, de la pure joie, et une extrême fierté", dit Terzic

"Après le 8e contre Eindhoven on s'est dit que la route pour Wembley était plutôt courte", a expliqué Terzic. "On le voit à la joie, mais on va prendre un peu de temps pour réaliser. On avait espéré la saison passée vivre de tels moments (Dortmund a perdu le titre de champion d'Allemagne à domicile lors de la dernière journée, ndlr) dans notre stade. Nos supporters étaient là pour nous soutenir après le match. On y est parvenu tous ensemble! C'est de la pure gratitude, de la pure joie, et une extrême fierté".

"On a beaucoup souffert aujourd'hui", a confié Reus. "Ousmane Dembélé et Ashraf Hakimi ont mis beaucoup de rythme sur le côté droit. Mais on l'a fait à la fin, et plus tard, on ne nous demandera pas comment on l'a fait, mais c'est le nom Borussia Dortmund qui est écrit pour la finale à Wembley. On a toujours répondu présent en Ligue des champions. C'est incroyable pour les jeunes. C'est de la folie!"