"C'est mon échec, pas celui des joueurs", assure le sélectionneur marocain Walid Regragui

"Je porte la responsabilité de cet échec, je ne suis pas quelqu'un qui se cache, sur mes choix de jeu, mes choix de joueurs. Je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Dommage, car je sentais qu'on était capable de ramener la coupe à la maison."", a dit le coach, quatrième du dernier Mondial avec les Lions de l'Atlas.

Le sélectionneur marocain a évoqué les blessés. "C'est une compétition compliquée, on a eu des blessures, des absents, on a lancé des jeunes. Aujourd'hui, c'est l'échec du coach et pas des joueurs. (...) Peut-être qu'avec Boufal et Ziyech on aurait été différents. On s'est adaptés, mais on n'a pas réussi à marquer sur nos situations. Quand on perd, tout est négatif."