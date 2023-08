"C'est un cauchemar", réagit l'entraîneur de Pogon après la défaite 5-0 contre La Gantoise

Jens Gustafsson, l'entraîneur du Pogon Szczecin, a commenté brièvement et avec dépit la défaite 5-0 de son équipe mercredi soir face à La Gantoise en match aller du troisième tour préliminaire de la Conference League. "Le match était terminé à la mi-temps", a-t-il résumé.

Aux yeux de l'entraîneur de l'équipe polonaise depuis un an, le verdict de la rencontre est sévère. "C'est un véritable cauchemar, le match était en fait terminé à la mi-temps. Par la suite, nous avons essayé de faire mieux. On se crée aussi quatre, cinq occasions supplémentaires, mais on aurait dû marquer pour revenir dans le match."

"En fin de compte, nous devons féliciter Gand", a admis le Suédois. "Ils ont été bien meilleurs que nous."