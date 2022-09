Challenger Pro League - Beveren partage l'enjeu au bout d'une bataille disputée face aux jeunes Brugeois

(Belga) Beveren a dû se contenter d'un match nul, 2-2, en déplacement chez les jeunes de Bruges pour la 6e journée de Challenger Pro League. Les écarts se resserrent en tête de classement et Beveren, 4e avec 9 points, revient à 3 points du leader lierrois.

Engels a mis le feu aux poudres en faveur de Bruges (10e), mais le but contre son camp d'Otasowie (29e) a remis les deux équipes à égalité dès la première mi-temps. Peu après la reprise, Maderner a donné pour la première fois l'avantage à Beveren (50e), avec un but qui aurait pu s'avérer décisif pour les visiteurs si Talbi, monté à la mi-temps, n'avait pas égalisé pour le Club sur une passe décisive du premier buteur, Engels (71e). Le Club NXT connaît une période mitigée, avec un bilan de deux points sur neuf. Au total, les Brugeois comptent 6 points et stagnent en bas de classement à la 9e place. Beveren manque d'enchaîner une troisième victoire consécutive et reste 4e, se rapprochant néanmoins à trois longueurs de la tête occupée par le Lierse. (Belga)