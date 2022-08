Challenger Pro League - Beveren se fait surprendre en fin de rencontre face à Virton

(Belga) Samedi après-midi, Beveren a fait match nul face à Virton, 2-2, dans le cadre de la 2e journée de championnat de Challenger Pro League.

Barry a ouvert le score méritoirement pour Beveren d'une frappe au premier poteau après avoir été trouvé sur son flanc gauche par Buus (1-0, 33e). Costa aurait pu doubler l'avance des locaux mais Vincensini a stoppé son pénalty (38e), avant que Virton ne punisse cet échec en égalisant grâce à Aguemon, à la conclusion d'un centre parfait d'Anne (1-1, 41e). Beveren est néanmoins parvenu à reprendre l'avantage sur corner, avec une tête de Costa aux six mètres, lui permettant de se racheter après son pénalty manqué (2-1, 43e). En deuxième mi-temps, le rythme a baissé d'un cran et le score n'a plus évolué jusque dans le temps additionnel. Beveren pensait décrocher les trois points au bout d'une rencontre globalement maîtrisée, mais les Waeslandiens ont été sanctionnés pour n'avoir pas converti toutes leurs occasions, avec l'égalisation d'Ilunga dans les derniers instants (2-2, 90e+2). Avec son premier point de la saison, Beveren est 10e, devant Dender et le Lierse. Virton, qui en compte 2, est 6e. (Belga)