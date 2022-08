Challenger Pro League - Encore un partage 2-2 pour le SL 16 FC, Deinze prend la tête

(Belga) Deux rencontres de la deuxième journée de la Challenger Pro League figuraient au programme de ce vendredi soir. Le SL16 FC a partagé l'enjeu 2-2 avec le Beerschot alors que Deinze a battu le Jong Genk 3-2 dans les arrêts de jeu. Au classement, Deinze et le Beerschot partagent la première place avec quatre points. Les U23 de Genk (4e) en possèdent trois.

A Sclessin, les jeunes Rouches ont mené deux fois par Leandre Kuavita (41e, 1-0) et Mouad El Fanis sur penalty (82e, 2-1) mais Leo Seydoux (46e, 1-1) et Ibrahim Alhassan (86e, 2-2) ont permis aux Rats d'arracher un point. Le SL16 FC, qui avait déjà partagé 2-2 contre le Club NXT, a deux unités au classement. Pour sa première à la Dakota Arena, Deinze a également mené à deux reprises par Jellert van Landschoot (8e, 1-0) et Teo Quintero (60e, 2-1) alors que Mika Godts (27e, 1-1) et Sekou Diawara (85e, 2-2) ont remis les jeunes Limbourgeois dans le coup. Mais tout en fin de rencontre, l'Espagnol Quintero a signé un doublé, qui a donné a victoire aux Flandriens (90e+7, 3-2). Samedi à 16 heures, Beveren, battu par le Beerschot, tentera de prendre ses points contre Virton, qui a arraché un point contre le RWDM (1-1). A 20 heures, les Bruxellois recevront Dender, qui s'est incliné à domicile face à Lommel (1-4). Dimanche à 16 heures, Lommel visera un deuxième succès d'affilée face aux RSCA Futures. A 20 heures, le Lierse tentera de faire oublier son sévère échec 4-1 à Genk face au Club NXT. (Belga)