Challenger Pro League - Le RSCA Futures et Lierse premiers vainqueurs de la 16e journée

(Belga) Deux matchs de la 16e journée de la Challenger Pro League étaient au programme ce vendredi. Les espoirs d'Anderlecht ont battu ceux de Genk 2-0 et les jeunes du Standard se sont inclinés 2-4 face au Lierse.

Les RSCA Futures avaient déjà fait la différence avant le repos par Lucas Stassin, auteur de son onzième but (7e, 1-0e) et Enock Agyei (27e, 2-0).Cette victoire a permis aux jeunes Mauves de rester en 5e position avec 21 points comme le Lierse (4e). A Sclessin, Leonardo Rocha Miramar a porté les Lierrois au commandement d'une frappe de l'extérieur de la surface (7e, 0-1). Les jeunes Rouches ont égalisé par Birame Diaw (17e, 1-1) . Mais le Lierse a repris ses distances grâce à son attaquant portugais, qui a repris de la tête sur un service de Sebastiaan Brebels (24e, 1-2) avant de signer un doublé sur une passe de Guillaume De Schrijer (29e, 1-3). Du coup, Rocha a repris la tête du classement des buteurs avec 12 goals. Thibaut Van Acker a encore mis le Lierse plus à l'aise (89e, 1-4). La réduction du score par Abdoul Tapsoba (90e+2), le SL16 FC reste 10 (16 points). Samedi, à 16 heures Virton, le dernier du classement (10 points), reçoit Lommel (21 points, 6e) et à 20 heures, le RWDM (28 points, 3e) tentera de renouer avec la victoire contre le Club NXT (20 points, 8e). Dimanche, à 13h30, Dender (18 points, 9e) reçoit le leader, le Beerschot (29 points) et à 18 heures, Deinze (21 points, 7e) affrontera Beveren (28 points, 2e). (Belga)