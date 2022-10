Challenger Pro League - Le RWDM s'impose contre Beveren et les rejoint en tête du classement

(Belga) Malgré une carte rouge après la demi-heure de jeu, le RWDM est venu à bout de Beveren en Challenger Pro League. Les Molenbeekois se sont imposés 3-1 dimanche après-midi et rejoignent les Waeslandiens en tête du classement.

En première période, le Brésilien Barreto a marqué les esprits avec un but (16e) puis une exclusion pour deux cartes jaunes (31e). Après la pause, Youssef Challouk (50e) a doublé le score et Dries Wuytens a marqué un but contre son camp (64e). Dans les dix dernières minutes, Kevin Hoggas (83e) a sauvé l'honneur pour les visiteurs. Au classement, les Molenbeekois dépassent le Beerschot et prennent la 2e place avec autant de point que Beveren qui est en tête (18 points). (Belga)