Challenger Pro League - Les Espoirs d'Anderlecht battus 2-1 par Dender qui se rapproche du top 6

(Belga) Le match de clôture de la 14e journée de la Challenger Pro League a permis à Dender de s'imposer 2-1 face au RSCA Futures grâce à un doublé de Stafeno Marzo (42e, 72e) qui a répondu au but d'ouverture de Chris Lokesa (32e). Au classement, les espoirs d'Anderlecht restent quatrièmes (23 points) alors que Dender se hisse en septième position avec 18 points total qu'il partage avec Lommel (6e) et Deinze (8e).

Le RSCA Futures a directement testé Xavier Gies, obligé de sortir à la rencontre de Lucas Stassin en pleine course dans sa surface (7e). Dender a également inquiété Rik Vercauteren mais un tir à distance de Mike Smet a rebondi sur le cadre (13e). Après cette alerte, les jeunes Mauves se sont faits plus pressants jusqu'à ce que Chris Lokesa concrétise leur supériorité sur un centre d'Enock Agyei (32e, 0-1). Néanmoins, ils ont craqué lorsque Marzo a égalisé après le double échec d'Antoine De Bodt de la tête et sur une reprise d'un angle fermé sur le rebond (42e, 1-1). Les RSCA Futures ont dessiné plusieurs belles actions sans vraiment prendre le dessus sur leurs adversaires. Cela a incité Guillaume Gillet à effectuer deux changements (63e), qui n'ont pas empêché Marzo de signer un doublé sur un centre devant le but du remplaçant Ridwane M'barki (67e, 2-1). (Belga)