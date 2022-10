Challenger Pro League - Les U23 de Genk s'imposent face aux U23 d'Anderlecht, qui cèdent leur 1e place

(Belga) Dimanche, lors de la 9e journée de la Challenger League, les U23 de Genk, lanterne rouge, se sont imposés 3-2 face aux U23 d'Anderlecht, le RSCA Futures, leader du championnat.

En début de première période, Les limbourgeois ont rapidement pris l'avantage avec Mika Godts (13e) grâce à une passe de Kelvin Pirus John. Quelques minutes plus tard, Victoire Beniangba (18e) a doublé le score. Anderlecht n'a mis son moteur en marche que dans le dernier quart d'heure. Théo Leoni (74e) a ouvert le score à 2-1 pour les Mauves depuis le point de penalty. Le milieu de terrain Amando Lapage a permis l'égalisation (85e) et contre toute attente, Jay-Dee Geusens (89e) a inscrit le but de la victoire pour Genk. Dans le temps additionnel, Ethan Butera a reçu un carton rouge (94.). Les U23 du RSCA laissent la tête du classement à Beveren et se retrouvent 3e avec 16 points. Les U23 de Genk partagent maintenant la 10e place avec Deinze avec 8 points, un point au-dessus de Dender, 12e et dernier. (Belga)