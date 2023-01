Challenger Pro League - Lommel trouve la faille en fin de match contre Dender avant de se faire rejoindre au score

(Belga) Lommel n'a su faire mieux qu'un match nul 1-1 contre Dender, samedi soir, pour la 20e journée de Challenger Pro League.

Il aura fallu 79 minutes à Lommel pour inscrire le premier but. En partant à la limite du hors-jeu, Anello a hérité d'un ballon dans la surface et il n'a pas tremblé face au gardien pour conclure du pied gauche. Mais alors que le plus dur semblait fait, Vancsa a été exclu pour une deuxième carte jaune (81e). En supériorité numérique, Dender a pris d'assaut le but adverse et Myny, en pivot, a égalisé depuis le point de pénalty (88e). Après cinq victoires consécutives en championnat, Lommel n'a pris qu'1 point sur ses deux dernières rencontres. Le club pointe à la 4e place avec 31 points, à 6 unités du RWDM, 3e, mais il voit surtout sa place dans le top 6 menacée par Bruges, 7e avec 29 points, notamment. Dender ne pourra pas prétendre au top 6, actuellement 9e avec 19 points. (Belga)