Challenger Pro League - Quatrième partage consécutif de Virton, réduit à dix, et premier point de Dender

(Belga) Le promu Dender a marqué son premier point en Challenger Pro League en allant partager l'enjeu 1-1 sur la pelouse de Virton dimanche en match de la 4e journée de la phase classique. Les Gaumais ont joué la dernière demi-heure à dix après le second bristol jaune adressé à Elias Spago.

Yann Mabella avait donné l'avance à l'Excelsior (23e). Dender a profité de son avantage numérique pour arracher l'égalisation via Michael Lallemand (66e) et dominer la seconde période. Virton, après ce 4e partage en quatre matches, possède 4 points et occupe la 10e place du classement. Dender reste 12e et dernier avec un point. La 4e journée de compétition s'achèvera dimanche soir. Lommel (3e avec 9 points) accueille Beveren (11e, 2 points) à 20 heures. (Belga)