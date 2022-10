Challenger Pro League - Vainqueur 2-0 du SL16 FC, le Lierse se hisse en deuxième position

(Belga) En battant le SL16FC 2-0, le Lierse s'est hissé à la deuxième place de la Challenger Pro League, dimanche. Serge Tabekou (24e, 1-0) et Lucas Walbrecq (37e, 2-0) ont concrétisé la supériorité des Anversois face aux espoirs du Standard. Après 8 journées, le Lierse compte 15 points comme Beveren (3e) à une longueur des RSCA Futures (1er). Les jeunes Rouches, défaits pour la deuxième fois de suite, occupent le 7e rang (9 points). A 20 heures, les espoirs du Club Bruges et de Genk tenteront de décrocher leur deuxième victoire de la saison.

Samedi, le RWDM s'est imposé 2-0 face au Beerschot grâce à des buts de Luke Plange (40e, 1-0) et Mickaël Biron (63e, 2-0). Ce succès a permis aux Bruxellois de conserver leur 6e position avec 12 points tout comme Lommel (5e) battu 3-0 à Deinze. Cette deuxième victoire de la saison griffée par Dylan De Belder (35e, 78e) et Teo Quintero (44e) a propulsé les Flandriens en 8e position (8 points) en attendant le résultat du dernier match entre les espoirs de Bruges (7 points,11e) et de Genk (5 points, 12e). Le Club NXT n'a plus gagné depuis la troisième journée et Jong Genk depuis la première. Le Beerschot a glissé à la 4e place (13 points). Les Rats sont désormais devancés par les RSCA Futures, vainqueurs 3-1 de Virton et Beveren, supérieur à Dender (0-3), vendredi. Virton est 9e points), suivi par Dender, qui n'a gagné aucun de ses matches à domicile (7 points, 10e). (Belga)