Challenger Pro League - Virton s'incline face aux jeunes du Standard et s'enfonce en bas de classement

(Belga) Vendredi soir, Virton s'est incliné à domicile, 0-2, face aux jeunes du Standard pour la 14e journée de championnat de Challenger Pro League. Les Virtonnais restent bons derniers du classement, au coude à coude avec Genk U23 qui a perdu à Lommel, 2-1.

Virton n'a pas saisi sa chance de se détacher de la dernière place du classement en concédant une cinquième défaite consécutive en championnat. Pourtant, Ziani a manqué un pénalty en faveur du Standard en première période (18e), mais la réaction des Luxembourgeois n'est pas arrivée avant que Brrou, à peine monté au jeu, n'ouvre le score pour les Liégeois (66e). Quelques minutes plus tard, Ziani s'est racheté en doublant l'avance des visiteurs (73e) et assurer la victoire. L'avant-dernière équipe du classement, Genk U23, n'a pas fait beaucoup mieux en s'inclinant pour la quatrième fois en cinq rencontres. Humilié par le RWDM lors de la dernière journée (5-0), Lommel a retrouvé le chemin de la victoire grâce à un but d'Anello (38e) et un autre de Belghali (60e). Godts a bien réduit l'écart pour Genk (69e), mais les jeunes Limbourgeois ne sont jamais parvenus à recoller au score. Au classement, Lommel remonte provisoirement dans le top 6 à la place du Club NXT avec 18 points. Le Standard enregistre sa première victoire après trois matchs sans succès et pointe à la 8e place avec 16 points. Genk ne devance Virton qu'au nombre de buts marqués, les deux équipes végétant en fond de classement avec 9 points chacune, soit 6 de moins que leur plus proche adversaire, Deinze. (Belga)