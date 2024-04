Champion, le Beerschot, visiblement déconcentré, s'est incliné 2-0 à Beveren

Champion sans jouer samedi suite à la défaite de Dender, le Beerschot s'est déplacé lors de la 29e journée à Beveren, où il s'est incliné 2-0, dimanche. Au classement, les Rats comptent 56 points et Beveren (45 points, 8e) espère encore terminer dans le top 6 puisque Zulte Waregem et le Patro Eisden sont à sa portée (48 points).

Les Beverenois, qui ont formé une haie d'honneur pour les nouveaux champions à leur montée au jeu, ont pris les devants grâce à un but-surprise de Goduine Koyalipou (18e, 1-0). Sous l'impulsion de leur ailier droit Taofeek Ismaheel, les Lions ont gardé l'initiative sans signer de coups d'éclats.

Les visités se sont montrés plus incisifs après la pause et ont assuré leur succès par le très actif Ismaheel (60e, 2-0). Le Beerschot était résigné malgré un triple changement effectué par Dirk Kuyt (65e). L'objectif était de rejoindre le plus vite possible le Kiel pour fêter le titre avec les supporters, interdits de déplacement au Freethiel.