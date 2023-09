Charles De Ketelaere incertain pour le match au sommet entre l'Atalanta et la Juventus

L'entraîneur de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini, a indiqué lors de sa conférence de presse de samedi qu'il attendait la séance d'entraînement de samedi après-midi. "Je suis optimiste", a-t-il déclaré. "Hier, j'étais plus négatif. Nous attendons l'entraînement de cet après-midi. Je n'emmènerai Charles que s'il est en forme. Et s'il fait partie de l'équipe, il jouera sans aucun doute".

L'ancien brugeois a bien commencé son aventure à Bergame ces dernières semaines. En sept matches, il en est à deux buts et deux passes décisives. La saison dernière à Milan, il n'avait pas marqué en 40 matches.

Au classement de la Serie A, l'Atalanta est provisoirement quatrième, avec 12 points après six journées. Son adversaire, la Juventus, compte un point de plus et occupe la troisième place.