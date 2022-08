Charles De Ketelaere n'a pas encore débuté un match avec l'AC Milan: son entraîneur s'explique

L'AC Milan, champion d'Italie sortant, a été tenu en échec ce week-end sur le terrain de l'Atalanta. Les trois Belges, Origi, Saelemaekers et De Ketelaere, ont débuté sur le banc avant de monter en cours de jeu.

La montée au jeu de l'ancien Brugeois a été commentée par son entraineur : "Charles est en train de grandir. Il n’a pas encore commencé une rencontre parce qu’il est nouveau et qu’il doit apprendre à connaître ses équipiers. La manière avec laquelle nous jouons demande une grande compréhension. Charles est un joueur avec beaucoup de qualités et il peut facilement garder le ballon, même sous pression. Je l’ai trouvé bon et je suis persuadé qu’il va nous donner beaucoup de plaisir."