Charles de Ketelaere s'illustre avec un but dans le succès de l'Atalanta contre Frosinone

Charles de Ketelaere a inscrit un but pour l'Atalanta qui s'est imposée largement face à Frosinone (5-0) dans le cadre de la 20e journée de Serie A. Le club de Bergame retrouve le top-5 grâce à son succès et double la Lazio, qui compte également 33 points. La Fiorentina et la 4e place synonyme de qualification pour la Ligue des Champions sont à une longueur.