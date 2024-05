Charles De Ketelaere titulaire pour la finale face au Bayer Leverkusen

L'Atalanta et le Bayer Leverkusen se disputeront le premier trophée européen de la saison mercredi soir lors de la finale de l'Europa League à Dublin, en Irlande. L'Atalanta, l'équipe de Charles De Ketelaere, est en finale d'un tournoi européen pour la première fois de son histoire et peut remporter son premier trophée 61 ans après le titre de champion d'Italie (1963). De son côté, Leverkusen, fraîchement sacré champion d'Allemagne, a l'opportunité d'ajouter un deuxième trophée à une saison folle, dans laquelle il est toujours invaincu.

Charles De Ketelaere est titulaire pour la finale dans le onze de base de l'Atalanta. Le Belge a été préféré au Croate Mario Pasalic par l'entraîneur Gian Piero Gasperini. Il devra apporter des solutions offensives aux côtés de Gianluca Scamacca et d'Ademola Lookman. Dans l'entrejeu de l'Atalanta, Teun Koopmeiners et Ederson forment le duo axial. L'entraîneur de la Dea a opté pour une défense à cinq, avec Davide Zappacosta et Matteo Ruggeri comme joueurs offensifs sur les flancs. Le trident central est formé par le capitaine Berat Djimsiti, Isak Hien et et Sead Kolasinac.

L'entraîneur de Leverkusen, Xabi Alonso, a opté pour une configuration similaire, avec trois défenseurs centraux et deux défenseurs latéraux offensifs. Josip Stanisic, le capitaine Jonathan Tah et Edmond Tapsoba sont dans l'axe, Pedro Hincapie et Jeremie Frimpong sur les flancs. Granit Xhaka et Exequiel Palacios sont les milieux de terrain juste derrière les attaquants Alex Grimaldo, Amine Adli et Florian Wirtz. L'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise, Victor Boniface, débutera sur le banc.