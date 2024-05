Chelsea bat Tottenham 2-0 et se rapproche des places européennes

Chelsea a remporté jeudi le derby de Londres qui l'opposait à Tottenham, lors du rattrapage de la 26e journée de Premier League à Stamford Bridge. Trevoh Chalobah (24e) et Nicolas Jackson (72e) ont permis aux Blues de s'imposer 2-0 et de revenir à trois points des places européennes.

Grâce aux trois points pris, Chelsea, huitième, en totalise en effet 51, trois de moins que Manchester United, sixième et virtuellement qualifié pour la Conference League. Tottenham, cinquième avec 60 points, enchaîne un troisième revers de suite et compte désormais sept points de retard (mais un match de moins) sur Aston Villa, quatrième et virtuellement qualifié pour la Ligue des Champions.

Roméo Lavia n'était pas dans le groupe de Chelsea. Le milieu de terrain, qui a enchaîné les pépins physiques et n'a disputé qu'un match fin décembre depuis son arrivée cet été, est forfait jusqu'à la fin de saison