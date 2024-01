Chelsea, battu par Middlesbrough, devra inverser la tendance lors du match retour

C'est Middlesbrough, entrainé par Michael Carrick, qui a ouvert la marque en première période, malgré deux joueurs blessés, via le milieu anglais Hayden Hackney (37e) sur une passe décisive de Isaiah Jones. Ce sera le seul but inscrit lors de la rencontre. Malgré plus de 70% de possession de balle et plus de 15 tentatives au but, les 'Blues' ont peiné à cadrer leurs tentatives ou ont buté sur Tom Glover, le gardien de Middlesbrough.

Les hommes de Mauricio Pocchetino, 10e en Premier League et à la peine cette saison, devront faire mieux s'ils veulent se qualifier à l'issue du match retour à Stanford Bridge, le 23 janvier prochain.