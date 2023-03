Chelsea refait son retard sur Dortmund et rejoint les quarts de finale

Les Allemands s'étaient imposés 1-0 au match aller, mais les Blues ont renversé la vapeur grâce à Sterling (43e) et Havertz sur penalty (53e).

Du côté du Borussia, Thomas Meunier, qui tente de retrouver une place régulière dans l'équipe dirigée par Edin Terzic depuis son retour de blessure, est resté sur le banc durant les 90 minutes.

Le coup d'envoi avait été retardé de 10 minutes, en raison des difficultés d'accès au stade de l'équipe allemande.

Battu 0-2 chez lui au stade Jan Breydel, le Club de Bruges a vécu un calvaire à Benfica (5-1).

Mercredi, le Paris Saint-Germain de Lionel Messi et Kylian Mbappé, mais sans Neymar blessé, se déplace à Munich pour y défier le Bayern, après s'être incliné 0-1 au Parc des Princes lors du match aller. L'AC Milan et ses Belges Alexis Saelemaekers, Divock Origi et Charles De Ketelaere défendront eux à San Siro leur avance acquise à Londres contre Tottenham (1-0).

La semaine prochaine, les quatre autres 8es de finale sont au programme mardi et mercredi. Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales aura lieu le 17 mars.