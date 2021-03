Chelsea rejoint le dernier carré

(Belga) Chelsea s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre de football en battant Sheffield United, lanterne rouge de la Premier League, 2-0 dimanche à Stamford Bridge.

Les Blues alignent ainsi un 14e match sans défaite depuis que Thomas Tuchel a été nommé entraîneur. Avec 10 victoires et 4 nuls, l'Allemand est devenu le premier entraîneur à n'avoir perdu aucun de ses 14 premiers matches sur le banc de Chelsea en compétition officielle. C'est aussi le 12e match, sur 14 , sans encaisser pour les Londoniens. Chelsea rejoint dans le dernier carré Manchester City et Southampton, qualifiés samedi. Le dernier quart oppose dimanche Leicester et Manchester United. Les demi-finales se joueront à Wembley le 17 avril alors que la finale et programmée le 15 mai. (Belga)